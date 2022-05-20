Российским страховщикам разрешили не называть свои банки-агенты до конца 2022 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 20 мая разрешил страховым компаниям до 31 декабря 2022 года не указывать на своих сайтах "сведения о страховых агентах, являющихся кредитными организациями", сообщила пресс-служба регулятора.

Решение вступило в силу с 20 мая.

По закону об организации страхового дела данные о страховых агентах должны включаться в ведущийся реестр страховых агентов и страховых брокеров (ведение реестра предусмотрено пунктом 11 статьи 8 закона т 27 ноября 1992 № 4015-I ).

ЦБ решил ввести мораторий на раскрытие информации о банках-агентах в соответствии принятыми в марте законами.

Российское страховое законодательство предусматривает, что страховыми агентами, продающими продукты страховщиков, могут выступать как физические лица, так и юридические, в том числе автодилеры или кредитные организации.