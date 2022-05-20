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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Барнауле эвакуировали многоэтажку после хлопка и скрежета

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Барнауле в многоэтажном жилом доме послышался "хлопок", затем жильцы услышали скрежет по стенам, кто-то сообщил в пожарную охрану, что в здании обрушились перекрытия, в результате там провели эвакуацию, сообщила пресс-служба мэрии.

Из двух подъездов здания вывели около 180 человек, в том числе 31 ребенка. Им предложили временно разместиться в одной из школ и пообещали при необходимости дать жилье.

Дом осмотрели специалисты, видимых трещин и обрушений они не нашли. Комиссия проверит каждую квартиру, после этго будет приниматься решение, что делать, следует из слов главы Барнаула Вячеслава Франка. Людям пока разрешили вернуться в квартиры.

Ситуация находится на особом контроле в администрации города и Центрального района.

Прокуратура Центрального района Барнаула проверит соблюдение жилищного и градостроительного законодательства при строительстве и эксплуатации этого дома, сообщило надзорное ведомство. В пресс-релизе говорится, что жильцы дома сообщили аварийным службам, что в здании появились "деформации".

Барнаул Алтайский край Прокуратура Барнаула Вячеслав Франк
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