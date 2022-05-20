Губернатор НАО отрицает появление американского самолета-разведчика над округом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назвал фейком сообщение о пролете над регионом иностранного самолета-разведчика.

"19 мая вдоль границы России на расстоянии 25 км действительно пролетал американский самолет. Следовал он из Норвегии в неизвестном направлении. И, разумеется, под контролем наших ПВО", - написал он в своем телеграм-канале.

Бездудный считает, что подобная информация "вбрасывается с целью напугать жителей северных регионов". Он заверил, что российская граница - "на замке".