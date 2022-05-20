Двое детей пострадали в результате падения опалубки со строящегося дома в Дагестане

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в Махачкале у строящегося многоквартирного дома, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"По предварительным данным, 20 мая 2022 года в городе Махачкале порывом ветра сорвало деревянный щит опалубки железобетонной конструкции, который упал на двоих несовершеннолетних, стоящих на тротуаре", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дети получили тяжкие телесные повреждения в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ по возведению многоквартирного дома.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ход его расследования прокуратура взяла на контроль.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований градостроительного законодательства при организации строительных работ, а также законности выделения земельного участка и выдачи разрешительной документации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора республики Глеб Михайлов.