Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Трансформаторная подстанция горит на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"На улице Жуковского, дом 1 наблюдается горение трансформаторной подстанции на площади 30 кв. м", - сказал он.

Позже источник уточнил, что возгорание на территории института потушено, а горение трансформаторной подстанции ликвидировано.

Информации о пострадавших не поступало.