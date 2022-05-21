Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Глава "Яблока" на Камчатке отправлен в изолятор по делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении председателя отделения партии "Яблоко" на Камчатке, журналиста Владимира Ефимова, который подозревается в дискредитации вооруженных сил РФ, сообщается на официальном сайте партии.

Отмечается, что ранее Ефимов уже был дважды оштрафован на 30 тыс. рублей по административным делам о "дискредитации армии". После очередного выступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

"В доме Ефимова прошел обыск, сам журналист помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Партия уточняет, что ранее фигурантом аналогичного уголовного дела стал член "Яблока" в Хакасии, главный редактор интернет-издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев. Он арестован на два месяца за распространение фейков о действиях военных.

Партия Яблоко Владимир Ефимов Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приграничные села в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

В Доме Романовых сообщили об ожидаемом пополнении в семье наследника

В Доме Романовых сообщили об ожидаемом пополнении в семье наследника

Поставки МБР "Сармат" в российские войска планируют начать в конце осени

В Госдуме предложили производить выплаты по решениям ЕСПЧ в рублях

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров пополнили список физлиц-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 20 мая

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ

Путин призвал Куйвашева выдвинуться на пост главы Свердловской области

Путин призвал Куйвашева выдвинуться на пост главы Свердловской области