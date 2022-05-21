Глава "Яблока" на Камчатке отправлен в изолятор по делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении председателя отделения партии "Яблоко" на Камчатке, журналиста Владимира Ефимова, который подозревается в дискредитации вооруженных сил РФ, сообщается на официальном сайте партии.

Отмечается, что ранее Ефимов уже был дважды оштрафован на 30 тыс. рублей по административным делам о "дискредитации армии". После очередного выступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

"В доме Ефимова прошел обыск, сам журналист помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Партия уточняет, что ранее фигурантом аналогичного уголовного дела стал член "Яблока" в Хакасии, главный редактор интернет-издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев. Он арестован на два месяца за распространение фейков о действиях военных.