Полицейские на Алтае спасли пенсионерку, провалившуюся под землю

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полицейские и сельчане в Алтайском крае спасли пенсионерку, упавшую в расщелину на берегу реки, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В полицию обратилась заведующая пансионатом для пожилых людей из села Володарка Топчихинского района и сообщила, что пропала одна из пенсионерок. Выяснилось, что 65-летняя женщина отправилась на прогулку еще накануне. Участковый Андрей Белоруков вместе с младшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска сержантом полиции Вадимом Медведевым, персоналом пансионата и местными жителями начали поиски.

"Первым делом полицейские побеседовали с сельчанами. Среди них нашлись те, кто видел, как женщина вечером шла по направлению к реке. Участники поисков подошли к обрыву, с которого открывается вид на Обь, и начали обследовать территорию. Внезапно далеко внизу, в углублении, они заметили человека", - рассказала Волк.

Позже стало понятно, что, любуясь красивым видом, женщина потеряла равновесие и, соскользнув с 15-метрового склона, попала в глиняно-земляную расщелину, в которой застряла. К моменту обнаружения она настолько обессилела, что не только звать на помощь, но даже говорить не могла.

Полицейские и несколько мужчин по веревкам спустились вниз. Чтобы извлечь пострадавшую, пришлось использовать лопаты, освобождая ей выход из природной ловушки. Затем спасенную спустили к воде, где уже ждал катер, на котором ее доставили к берегу. Там женщину осмотрел фельдшер и подтвердил отсутствие у нее травм.

Однако в результате долгого пребывания на холоде ее организм был переохлажден, поэтому на автомобиле скорой помощи пенсионерка была доставлена в больницу.