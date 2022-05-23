Пьяный водитель спровоцировал аварию со школьным автобусом в Еврейской АО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Еврейской автономной области проводит проверку ДТП, в котором пострадали дети, ехавшие в школьном автобусе, сообщает надзорное ведомство в понедельник.

"Водитель и пассажиры автобуса получили ушибы и ссадины, все дети доставлены по месту жительства", - сказано в сообщении.

Авария произошла накануне вечером в районе 2050-го км федеральной трассы "Амур". В автобусе в момент аварии находилось 12 школьников. По данным прокуратуры, спровоцировал ДТП пьяный водитель встречной машины.

"Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом", - говорится в релизе.

В отношении водителя легковушки составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Прокуратура занимается сбором детальной информации о ДТП, а также планирует оценить соблюдение требований к организации пассажирских перевозок и содержанию автодороги.