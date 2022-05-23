Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Двух астраханцев будут судить за стрельбу из охолощенного АК из окна машины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Харабалинский районный суд скоро будет передано уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК), по которому проходят два жителя этого города. Их обвиняют в стрельбе из окна автомобиля, сообщила прокуратура Астраханской области.

По версии следствия, 3 марта 2022 года обвиняемые на набережной Харабали сделали двадцать выстрелов из охолощенного автомата Калашникова, стрельба велась из окна автомобиля. Следствие считает, что они это сделали, "пренебрегая общепринятыми принципами и нормами поведения" и "грубо нарушая общественный порядок".

По их делу утверждено обвинительное заключение.

Астраханская область Харабали Харабалинский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Коммерсантъ" сообщил о решении Levi’s уйти из России

Системы ПВО сработали ночью в Рыльском районе Курской области

"Ведомости" сообщили о возобновлении закупки валюты Центробанком

"Ведомости" сообщили о возобновлении закупки валюты Центробанком

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 мая

Что произошло за день: воскресенье, 22 мая

Что произошло за день: суббота, 21 мая

В Минтрансе заявили о проблемах с логистикой в России из-за санкций

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Мурашко заявил, что в России нет оспы обезьян

Мурашко заявил, что в России нет оспы обезьян