Двух астраханцев будут судить за стрельбу из охолощенного АК из окна машины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Харабалинский районный суд скоро будет передано уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК), по которому проходят два жителя этого города. Их обвиняют в стрельбе из окна автомобиля, сообщила прокуратура Астраханской области.

По версии следствия, 3 марта 2022 года обвиняемые на набережной Харабали сделали двадцать выстрелов из охолощенного автомата Калашникова, стрельба велась из окна автомобиля. Следствие считает, что они это сделали, "пренебрегая общепринятыми принципами и нормами поведения" и "грубо нарушая общественный порядок".

По их делу утверждено обвинительное заключение.