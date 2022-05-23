С Эльбруса спустили туристов и спасателей, застрявших на склоне в непогоду

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии завершилась эвакуация с Эльбруса четырех туристов и 11 спасателей, которые застряли на склоне из-за ухудшения погоды, сообщили "Интерфаксу" в оперативной дежурной смене Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Там заверили, что никто не пострадал.

Спасенные находятся на базе МЧС в Терсколе.

В воскресенье 22 мая четверо туристов, которые находились на восточной вершине Эльбруса, попросили спасателей помочь им спуститься. К ним выдвинулись 11 сотрудников МЧС. Когда они начали спускаться, погода резко ухудшилась, похолодало до минус 30 градусов, началась пурга, шквалистый ветер. С группой пропала связь.

Группу продолжили искать в понедельник утром. За ними вышли еще 14 спасателей.

Днем управление МЧС по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах республики на высоте более 2500 метров.