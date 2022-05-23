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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Волгоградский механизатор со знакомым украл за неделю 180 мешков семечек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Волгоградская полиция возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Новоаннинского района, подозреваемых в краже двух тонн семян подсолнечника с зернохранилища, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, об инциденте сообщил председатель одного из областных сельскохозяйственных кооперативов. Мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал, что неизвестные с 14 по 20 мая похитили из зернохранилища 180 мешков семян подсолнечника общим весом около 2 тонн. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу 34-летний механизатор данного сельхозпредприятия и его 39-летний знакомый, которые сознались в содеянном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины реализовывали украденный урожай "неустановленным лицам". Деньги, вырученные от продажи семян, они успели потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Волгоградская область
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