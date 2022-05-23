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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Пьяный школьник в Туле угнал BMW и катался по городу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тульская полиция составила три административных протокола в отношении девятиклассника, который в нетрезвом виде находился за рулем угнанного им из ремонтной мастерской автомобиля, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, 16-летний учащийся девятого класса одного из центров образования Тулы неправомерно завладел автомобилем BMW 523-й серии. Юноша совместно с товарищами занимался ремонтом автомобилей в гараже, расположенном по улице Яблочкова. В один из дней, когда все разошлись по домам, молодой человек внезапно решил покататься на машине, оставленной на ремонт 29-летним мужчиной", - говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы на улице Бондаренко заметили иномарку, водитель которой вел себя неадекватно, и остановили ее. В ходе проверки документов инспекторы установили, что регистрация автомобиля прекращена, также отсутствует полис ОСАГО. Подростку предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал, что юноша пьян.

В отношении несовершеннолетнего составлены три административных протокола по ч. 3 ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), ч. 2 ст. 12.37 (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности), ч. 1 ст. 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП РФ.

Угнанная машина отправлена на спецстоянку.

Административные материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности родителей подростка, отметили в полиции.

Тула
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