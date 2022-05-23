В Шахтах 10-летний школьник нашел самодельное оружие и ранил себя

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Ростовской области полиция проверяет обстоятельства, в которых 10-летний мальчик нашел на улице самодельное стреляющее оружие и ранил себя в живот, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, это ребенок себя ранил при неосторожном обращении с находкой. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По факту началась и прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"Вести" уточняют, что инцидент произошел днем 22 мая в Шахтах.