Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Экс-главу УФСИН по Липецкой области приговорили к 9 годам колонии за взятку

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правобережный суд Липецка признал бывшего начальника областного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадия Чейкина виновным в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима с лишением специального звания полковника внутренней службы", - сказали в суде.

По данным СУ СКР, в 2016 году за взятку в 1,5 млн руб. бывший начальник областного УФСИН оказал содействие в заключении госконтракта на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей для нужд учреждений ФСИН.

Вину в преступлении бывший высокопоставленный сотрудник УФСИН не признал, отметили в СК.

ФСИН Липецкая область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кандидат на пост главы МЧС Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что трибунал над военными с "Азовстали" начнется в Мариуполе

Источник сообщил, что кандидатом на пост главы МЧС стал Александр Куренков

Минздрав допустил применение рабочих стандартов для лекарств только в порядке исключения

Международная НПО "Фонд Генриха Белля" признана нежелательной в РФ

Кандидатура на пост главы МЧС РФ поступила в Совет Федерации

Экс-глава Минтуризма Ставрополья стал фигурантом новых уголовных дел

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"