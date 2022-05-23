Экс-главу УФСИН по Липецкой области приговорили к 9 годам колонии за взятку

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правобережный суд Липецка признал бывшего начальника областного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадия Чейкина виновным в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима с лишением специального звания полковника внутренней службы", - сказали в суде.

По данным СУ СКР, в 2016 году за взятку в 1,5 млн руб. бывший начальник областного УФСИН оказал содействие в заключении госконтракта на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей для нужд учреждений ФСИН.

Вину в преступлении бывший высокопоставленный сотрудник УФСИН не признал, отметили в СК.