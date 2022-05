РКН заявил о деле The New Times, что удаление фейков не спасает СМИ от ответственности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) подтвердил составление протоколов о злоупотреблении свободой массовой информации в отношении учредителя издания The New Times и его главного редактора Евгении Альбац из-за статей о действиях России на территории Украины, в которых, по мнению ведомства, содержится недостоверная информация.

"За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации Роскомнадзор составил два протокола в отношении учредителя и два - в отношении главного редактора издания The New Times по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ", - сообщили "Интерфаксу" в РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве заявили, что "на указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине".

"Законодательство о СМИ не допускает злоупотребление свободой массовой информации и предусматривает административную ответственность за публикацию материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, даже в случае удаления редакцией СМИ таких материалов", - отметили в РКН.

Ранее в Центре защиты прав СМИ (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов) сообщили о составлении Роскомнадзором четырех протоколов по ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение СМИ недостоверной общественно значимой информации) РФ о распространении фейк-ньюс в двух публикациях издания The New Times (учредитель - ООО "Новые времена"). Претензии вызвали два материала - "МВД Украины сообщило о жертвах" и "Харьков - прилетало, Кривой Рог - прилетало, Одесса - прилетало", которые были опубликованы 24 февраля. Тогда РКН присылал требование об удалении этих публикаций, и они были удалены, о чем редакция сразу же уведомила ведомство. Несмотря на это, 28 февраля сайт The New Times был заблокирован, а спустя месяц РКН начал административное расследование по факту распространения фейковых новостей, отметили юристы Центра.

Согласно КоАП, ч.9 ст.13.15 КоАП предусматривает штрафы: для должностных лиц - от 60 до 200 тыс.руб., а для юридических - от 200 до 500 тыс. руб.