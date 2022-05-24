Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Аквакультура РФ наиболее зависима от импорта комбикормов. Из-за разрыва логистических цепочек она может испытывать проблемы, не исключают в Союзе комбикормщиков.

Как сообщил исполнительный директор союза Владимир Манаенков на бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году", значение импортных комбикормов на внутреннем рынке невелико. В основном импортируются комбикорма для рыб. "И в настоящее время вижу, что с нарушением логистических связей аквакультура становится очень уязвимым местом", - сказал он.

По словам Манаенкова, российские рыбоводы не очень охотно используют отечественные корма, "жалуются на их очень нестабильное качество".

Между тем, как сообщил глава союза, в 2021 году отрасль увеличила производство комбикормов для аквакультуры на 8,6%.

В целом в 2021 году производство комбикормов в 2021 году составило 31,9 млн тонн, что на 3,6% больше, чем годом ранее (30,8 млн тонн). В этом году их выпуск также растет. В январе производство составило 2,7 млн тонн против 2,5 млн тонн в январе прошлого года, в феврале - 2,6 млн тонн против 2,4 млн тонн соответственно.

При этом Манаенков отметил, что "картину портит цена, которая в прошлом году повысилась на 20%, а на комбикорма для птицы - на 26%". "Это связано с турбулентностью на рынке кормовых добавок, нас ставили в сложные ситуации поставщики, так как зависимость от импорта составляет практически 90%, это дает о себе знать", - заявил глава союза.