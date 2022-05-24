Три человека найдены мертвыми в коллекторе в Уфе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружены в коллекторе в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

"В 20:00 поступило сообщение о том, что в Уфе по улице Г. Загитова на территории строящегося дома в коллекторе, предварительно, находятся трое погибших", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели проводят работы по подъему тел погибших. Их личности устанавливаются.

Пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии сообщила о начале процесса проверки.