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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Три человека найдены мертвыми в коллекторе в Уфе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружены в коллекторе в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

"В 20:00 поступило сообщение о том, что в Уфе по улице Г. Загитова на территории строящегося дома в коллекторе, предварительно, находятся трое погибших", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели проводят работы по подъему тел погибших. Их личности устанавливаются.

Пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии сообщила о начале процесса проверки.

Уфа
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