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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Движение на Филевской линии метро в Москве восстановлено

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Устранен сбой на центральном участке Филевской линии метро после инцидента с пассажиром, сообщается в соцсети столичного департамента транспорта во вторник.

"Движение на Филевской линии (4) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что на станции "Смоленская" человек упал под прибывающий поезд, для спасения пассажира отключалось напряжение контактного рельса.

Источник агентства в медицинских кругах столицы сообщил, что пассажира спасти не удалось.

"Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего устанавливается", - пояснил собеседник "Интерфакса".

В департаменте транспорта уточнили, что из-за происшествия на Филевской линии прерывалось движение на участке "Александровский сад" - "Багратионовская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Филевская линия
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