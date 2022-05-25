Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Декан юрфака вуза в Туле получил штраф в 2 млн рублей за взятки со студентов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суд в Туле признал декана юридического факультета одного из вузов виновным во взяточничестве и приговорил к штрафу в 2 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Судебного департамента.

Осужденному также запрещено заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет.

По материалам суда, с июня 2020 года по январь 2022 года он получил взятки на общую сумму 206 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с проведением промежуточной и итоговой аттестации студентов без их прохождения.

Уголовное дело рассматривалось по ч. 1 ст. 291.2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным местных СМИ, фигурантом дела являлся 36-летний декан юридического факультета Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции Минюста России Игорь Скрябин.

Игорь Скрябин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 24 мая

В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

"Знаток" Ровшан Аскеров заочно арестован в России за пост в соцсети

Госдума денонсировала соглашение о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года