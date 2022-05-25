Декан юрфака вуза в Туле получил штраф в 2 млн рублей за взятки со студентов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суд в Туле признал декана юридического факультета одного из вузов виновным во взяточничестве и приговорил к штрафу в 2 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Судебного департамента.

Осужденному также запрещено заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет.

По материалам суда, с июня 2020 года по январь 2022 года он получил взятки на общую сумму 206 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с проведением промежуточной и итоговой аттестации студентов без их прохождения.

Уголовное дело рассматривалось по ч. 1 ст. 291.2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным местных СМИ, фигурантом дела являлся 36-летний декан юридического факультета Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции Минюста России Игорь Скрябин.