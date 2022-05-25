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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Радиационный фон в Приморье остался в норме после запуска ракет КНДР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Проведенные КНДР пуски баллистических ракет не повлияли на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей.

"Радиационный фон в крае в настоящее время норме, составляет 12-15 мкр/ч", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

По информации регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, специалисты не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пусков ракет.

Как сообщалось, по данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что были пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

Между тем, японские официальные лица заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, и пока не поступало сообщений о повреждениях кораблей или самолетов.

Приморье
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