Минцифры преобразует реестр ПО в маркетплейс

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ перезапускает реестр отечественного ПО и создает на его базе маркетплейс программных решений, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Мы сейчас перезапускаем наш реестр ПО и делаем из него полноценный маркетплейс", - сказал Шадаев на стратегической сессии в рамках Startup Village в Сколково в среду.

По его словам, на платформе будет упрощен интерфейс доступа к заказчикам и предоставленным продуктам.

Министр добавил, что в маркетплейсе будут доступны в том числе те решения, которые уже состоялись на рынке.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщал, что маркетплейс российского ПО начнет работу в апреле.

В реестр отечественного ПО включено более 13 тыс. продуктов от 4,2 тыс. правообладателей. Он действует с 2016 года. Включение в реестр дает правообладателям преференции при участии в закупках и возможность получать налоговые льготы.