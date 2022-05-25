В Тюмени прокуратура проверит инцидент с упавшими в обморок участниками детского хора

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о том, что во время концерта по случаю Дня славянской культуры в филармонии Тюмени несколько находившихся на сцене детей почувствовали себя плохо.

"Организовали проверку. В причинах этого, конечно, разберемся", - сообщила на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" старший помощник прокурора областной прокуратуры по взаимодействию со средствами массовой информации Светлана Ильиных.

По ее словам, по предварительным данным, медицинская помощь детям не потребовалась.

Ранее местные СМИ сообщили, что накануне во время концерта в филармонии Тюмени, посвященного Дню славянской письменности и культуры, примерно 20 участникам детского хора стало плохо, они стали падать в обморок. Они простояли на сцене под софитами около часа в ожидании, когда выступят другие артисты.