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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

Военные сборы депутатов Госдумы отложены
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые должны были пройти с 7 по 10 июня, перенесены на более поздний срок, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Июньские военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы перенесены на более поздний срок", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Он опубликовал соответствующее письмо заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову, в котором сообщается о переносе запланированных с 7 по 10 июня учебно-методических занятий для депутатов, их помощников по работе в палате, а также сотрудников аппарата Госдумы.

В письме замминистра сообщает, что с учетом заинтересованности представителей Госдумы в повышении уровня военной подготовки о точных сроках проведения учебно-методических занятий они будут проинформированы дополнительно.

Александр Хинштейн Госдума
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