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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Полицейский ранен при проведении обыска на Кубани

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ранения полицейского при проведении обыска дома у подозреваемого в кубанском Крымске, нападавший ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в рамках расследования уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины у него в доме в Крымске полицейские проводили обыск. Фигурант уголовного дела в ходе обыска забаррикадировался в доме и стал угрожать полицейским применением хранившегося у него оружия. На требования о прекращении противоправных действий фигурант через окно выстрелил из охотничьего ружья в инспектора ППС, ранив его в обе руки", - говорится в сообщении.

Ответным огнем стрелок был ликвидирован.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

Крымск Краснодарский край
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