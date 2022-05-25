Полицейский ранен при проведении обыска на Кубани

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ранения полицейского при проведении обыска дома у подозреваемого в кубанском Крымске, нападавший ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в рамках расследования уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины у него в доме в Крымске полицейские проводили обыск. Фигурант уголовного дела в ходе обыска забаррикадировался в доме и стал угрожать полицейским применением хранившегося у него оружия. На требования о прекращении противоправных действий фигурант через окно выстрелил из охотничьего ружья в инспектора ППС, ранив его в обе руки", - говорится в сообщении.

Ответным огнем стрелок был ликвидирован.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).