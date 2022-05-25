В Думе усмотрели риск дискриминации русского языка в абхазских поправках о выборах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Готовящиеся в Абхазии поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Мы озабочены поступающей информацией о разработке законодательств, формально направленного на поддержку абхазского языка, а на деле ведущего к дискриминации русского языка", - заявил Калашников в среду на заседании комитета с участием министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы.

По словам главы думского комитета, речь идет о внесении поправок в закон о выборах депутатов, предусматривающих обязательное требование владения абхазским языком, а также ужесточение требований лингвистической компетенции для чиновников.

"Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий с учетом статуса русского языка, де-факто средства межнационального общения", - сказал Калашников.

Он отметил, что опыт Украины показывает, как огромное накопленное взаимодействие "взрывается одним только поверхностным подходом именно в этой отрасли".

Также, по словам Калашникова, в Госдуме рассчитывают на интенсификацию работы абхазского парламента по принятию необходимой законодательной базы, в частности, в области регулирования деятельности иностранных агентов.

"У нас здесь накоплен большой опыт, думаю, что нужно этим опытом воспользоваться", - отметил глава комитета.