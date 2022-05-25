Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Путин в Москве встретится с военными, раненными в ходе спецоперации на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду посетит один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, вы помните", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, связан ли приезд Путина в военный госпиталь с наступлением какого-то нового этапа в специальной военной операции на Украине. "Нет, никаких новых моментов, никаких новых этапов. Президент постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции. Он постоянно занимается этой темой", - пояснил Песков.

По его словам, "здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться (с этими условиями - ИФ)".

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин Дмитрий Песков Москва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Топ-менеджер "Россети Кубань" получил 8 лет по делу о многомиллионных взятках

VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС РФ

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

Что произошло за день: вторник, 24 мая

В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов