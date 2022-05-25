Путин в Москве встретится с военными, раненными в ходе спецоперации на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду посетит один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, вы помните", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, связан ли приезд Путина в военный госпиталь с наступлением какого-то нового этапа в специальной военной операции на Украине. "Нет, никаких новых моментов, никаких новых этапов. Президент постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции. Он постоянно занимается этой темой", - пояснил Песков.

По его словам, "здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться (с этими условиями - ИФ)".

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.