Госдума в июне примет делегацию парламента ДНР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - С 6 июня пройдет визит делегации парламента ДНР и встречи с представителями Госдумы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"С 6 июня состоится визит официальной делегации парламента ДНР. Просьба подготовиться к встрече", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.

По его словам, "есть запрос на диалог с фракциями Госдумы". "Я говорил с председателем парламента ДНР. Он подтвердил, что программа очень большая. В планах - встречи с нашими комитетами по соцзащите, здравоохранению, образованию, высшей школе", - уточнил Володин.

Он добавил, что "планируется выступление председателя парламента ДНР в Госдуме 8-го, а 7-го будем работать в рамках двусторонних отношений".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.