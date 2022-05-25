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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Топ-менеджер "Россети Кубань" получил 8 лет по делу о многомиллионных взятках

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара признал бывшего заместителя генерального директора ПАО "Россети Кубань" Максима Щепакина виновным в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в среду.

Суд признал Щепакина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 60 млн рублей в качестве основного наказания, со штрафом в размере 65,7 млн рублей в качестве дополнительного наказания. Он также на 8 лет лишен права занимать должности в акционерных обществах, в отношении которых "используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или МО в управлении такими акционерными обществами, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В чем обвиняли Щепакина

Щепакину инкриминировали часть 5 статьи 291.1 (обещание и предложение посредничества во взяточничестве) и часть 6 статьи 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное в особо крупном размере) УК РФ.

Замгендиректора электросетевой компании ПАО "Россети Кубань" (прежнее наименование ПАО "Кубаньэнерго") был арестован по подозрению во взяточничестве в октябре 2020 года в Краснодаре.

По версии следствия, весной 2020 года Щепакин решил получить взятку от представителей одной из коммерческих организаций за содействие в увеличении мощности потребления электроэнергии и получил более 10 млн рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 кВт. Помимо этого он попытался передать 10 млн рублей должностным лицам за то, чтобы не привлекли к уголовной ответственности его подчиненного, в отношении которого велась доследственная проверка.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски, в ходе которых изъяли более 20 млн рублей, $100 тыс. долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Кроме того, совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище в Краснодаре, следователи обнаружили более 50 млн рублей.

ПАО "Россети Кубань" (прежнее название - ПАО "Кубаньэнерго") объединяет 11 электросетевых предприятий: Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские и Усть-Лабинские сети. Основной акционер компании - ПАО "Россети", которому принадлежит 92,24% акций.

По итогам 2020 года компания получила 1,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 2,5 млрд рублей прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 3% - до 49,37 млрд рублей.

Россети Кубань Максим Щепакин
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