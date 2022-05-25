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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Житель Бердска отправлен в колонию особого режима за попытку убить 4-летнюю девочку

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бердский городской суд приговорил к 13 годам колонии особого режима 37-летнего мужчину за попытку задушить ребенка, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Следствие и суд установили, что 11 июля 2020 года вечером подсудимый встретил у подъезда дома на улице Горького ранее ему незнакомую 4-летнюю девочку, которая гуляла с мамой. Он внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и начал ее душить. Ребенка спасла мать и очевидцы, которые вызвали полицию.

Он признан виновным по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 УК) и о покушении на убийство малолетнего, который заведомо для виновного был в беспомощном состоянии (ч.3 ст. 30, п."в" ч.2 ст. 105 УК).

Бердск СКР Бердский городской суд
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