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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Ученые выявили способность арктических грунтов к самоочищению от нефтепродуктов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Концентрация нефтепродуктов в грунте на территории национального парка "Русская Арктика" снизилась на отдельных участках до 10 раз с 2012 года, что подтверждает высокую способность территории к самоочищению в результате естественных природных процессов, сообщает в среду пресс-служба нацпарка.

"Исследования показали, что нефтепродукты не оказывают заметного влияния на растительность в условиях арктической пустыни, а некоторые виды водорослей и мхов благодарно отзываются на незначительные количества нефтепродуктов в грунте, являющихся для растений источником дополнительного органического вещества", - приводит пресс-служба слова советника директора нацпарка "Русская Арктика" Дмитрия Крюкова.

Отмечается, что в советское время нефтепродукты на арктических территориях завозились и хранились в значительных объемах. При аварийных разливах жидкие нефтепродукты за короткий период загрязняли значительные площади поверхности и проникали в грунт на всю глубину сезонно-талого слоя.

С 2012 года начались работы по ликвидации экологического ущерба на арктических территориях. В 2012-2017 годах на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой Земле были выполнены работы по разборке аварийных зданий, объектов инфраструктуры заброшенных полярных станций, сбор и вывоз на материк отходов с последующей их утилизацией.

В 2019 году впервые в истории началась глубокая очистка арктических территорий от накопленных углеводородных загрязнений в рамках научно-исследовательского проекта "Чистая Арктика". На острове Земля Александры специалисты национального парка "Русская Арктика" и института Географии РАН отобрали пробы почв и грунтов на предмет наличия нефтепродуктов, а затем определили возможности рекультивации с минимальным ущербом для экосистемы. В ходе испытаний, проведенных в лабораториях ФИЦ Биотехнологии РАН, были обнаружены бактерии, способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6°С).

В 2020 году на острове Хейса были проведены аэровизуальные наблюдения изменений экологического состояния загрязненных участков и отобраны пробы грунта, что позволило определить содержание нефтепродуктов и структуру микробиологических сообществ в грунтах и почвах. Летом 2021 года в рамках экспедиционных работ, выполненных сотрудниками национального парка "Русская Арктика" и института Географии РАН, были отобраны пробы грунта с загрязненных нефтепродуктами участков на островах Хейса и Земля Александры. Лабораторное исследование проб, подтвердившие выводы ученых о способность арктических грунтов к самоочищению от нефтепродуктов, было выполнено в испытательном лабораторном центре МГУ.

Русская Арктика
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