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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Смольный лишил муниципалитеты права ставить мусорные контейнеры во дворах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Муниципалитеты Петербурга более не смогут размещать контейнерные площадки и баки для мусора во дворах. Заксобрание города приняло в третьем чтении законопроект, который лишит их этих полномочий.

По новому закону, органы местного самоуправления будут лишены права размещать контейнерные площадки на внутриквартальных территориях, ремонтировать элементы благоустройства на этих площадках, а также заниматься проектированием этих зон. Одновременно в Экологическом кодексе Петербурга появляются положения, по которым правительство города теперь будет определять схему размещения площадок для мусора, вести их реестр, создавать и содержать такие площадки.

Также 25 мая Закс принял в первом чтении законопроект, который лишит муниципалитеты права составлять административные протоколы о нарушениях требований к внешнему виду и элементам благоустройства. Представляя законопроект, представитель губернатора в Заксе Константин Сухенко сообщил, что органы местного самоуправления с 2017 года составили только пять таких протоколов, то есть распорядились своими полномочиями неэффективно. Спикер Закса Александр Бельский сообщил, что комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Смольного выполнял 99% работы. Предполагается, что и в будущем протоколы будут составлять чиновники комитета, при этом их численность не увеличится.

Оба законопроекта в парламент внес губернатор Александр Беглов.

Некоторым депутатам эта инициатива не понравилась. Депутат от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов сообщил, что он против урезания полномочий муниципальных депутатов.

"Это политическая линия какая-то вырисовывается в городе, и, наверное, эта линия неправильная", - сказал он.

Петербург Заксобрание Петербурга Александр Беглов Александр Бельский Смольный Михаил Амосов
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