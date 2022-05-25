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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Путин навестил военных, раненных в ходе спецоперации на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду приехал в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение российские военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.

Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин постоянно держит под своим контролем условия, в которых лечатся те, кто получил ранения, участвуя в специальной военной операции. В среду президент смог поехать и лично ознакомиться с этими условиями.

Главу государства сопровождает министр обороны Сергей Шойгу.

Кадры общения президента с одним из военных, находящихся на лечении в госпитале, разместил в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Как сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК), президент посетил Центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка.

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