Путин навестил военных, раненных в ходе спецоперации на Украине
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду приехал в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение российские военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.
Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин постоянно держит под своим контролем условия, в которых лечатся те, кто получил ранения, участвуя в специальной военной операции. В среду президент смог поехать и лично ознакомиться с этими условиями.
Главу государства сопровождает министр обороны Сергей Шойгу.
Кадры общения президента с одним из военных, находящихся на лечении в госпитале, разместил в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.
Как сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК), президент посетил Центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка.