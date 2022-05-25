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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

В НЛМК сообщили о локализации источника задымления на трансформаторной подстанции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Источник задымления на трансформаторной станции "Новолипецкого металлургического комбината" был оперативно локализован, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"25 мая около 18:00 на территории агломерационного цеха НЛМК произошло короткое замыкание в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции с образованием задымления. Источник задымления оперативно локализован. Причины произошедшего уточняются", - сказал представитель НЛМК.

Представитель предприятия уточнил "Интерфаксу", что пострадавших нет.

Ранее со ссылкой на источник в городских службах сообщалось, что пожар охватил одну из трансформаторных подстанций на территории НЛМК, отключено электроснабжение на части территории комбината.

НЛМК
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