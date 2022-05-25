В Саратовской области введут штрафы за купание в фонтанах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Саратовская областная дума приняла закон о введении штрафов за за купание в фонтанах, а также за нарушение правил размещения сезонных аттракционов, передвижных зоопарков и луна-парков. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Теперь купание в фонтане будет трактоваться как нарушение общественного порядка. За это можно будет получить предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей.

За нарушение порядка размещения сезонных аттракционов и пунктов проката спортинвентаря граждане заплатят штраф в 1000 рублей, должностные лица - 20 000, юрлица - 100 000 рублей.

При повторном нарушении в течение года штрафы для нарушителей увеличатся до 5000, 50 000 и 200 000 рублей соответственно.