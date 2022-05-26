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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:17

Мусорный полигон в Якутске горит на 11 тыс. кв. м

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В столице Якутии продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту, общая площадь возгорания составляет 11 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"За ночь проведены работы по обваловке, отсыпке и планировке песком на площади 3 тыс. кв.м. Общая площадь локализации возгорания составляет 11 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента обнаружения пожара на полигоне 24 мая в работе круглосуточно задействовано более 10 единиц необходимой техники и личный состав предприятий "Жилкомсервис", "Якутдорстрой", "Якутлесресурс".

Ранее, в начале неделе власти горда сообщили, что пожар на площади 500 кв. м ликвидируют на территории городского полигона, где горит мусор. Отмечалось, что существует угроза распространения огня на лесную зону.

Природоохранная прокуратура проводит проверку по данному факту.

Якутск
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