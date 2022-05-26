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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Подросток умер в Ульяновске после конфликта в трамвае

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после гибели 13-летнего пассажира трамвая в Ульяновске, где, по предварительным данным, произошел конфликт. об этом сообщает в четверг региональное следственное управление СКР.

Подросток потерял сознание накануне днем в трамвае, следовавшем по улице Железной Дивизии. "Он был госпитализирован, но по дороге в медицинское учреждение скончался", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что в трамвае произошел конфликт между подростками и взрослыми.

"Все участники (...) устанавливаются", - отмечает СУ СКР. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) "для установления следственным путем причины гибели мальчика".

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских обратился к правоохранительным органам по поводу произошедшего.

"Глава региона потребовал тщательно разобраться в этом деле и наказать виновных по всей строгости закона", - сообщает пресс-служба губернатора в телеграм-канале.

Ульяновск
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