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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Полицейский катер в Красноярском крае насмерть сбил купающегося в реке мужчину

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины в протоке Енисея на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Предварительно установлено, что 26 мая катер, состоящий на балансе органов внутренних дел, находясь в Абаканской протоке реки Енисей, в 20 м от берега острова "Отдыха" в городе Красноярске наехал на мужчину 1956 года рождения, который купался в указанном месте", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Красноярский край СКР
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