В Баренцевом море перевернулось маломерное судно

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Мотовском заливе Баренцева моря в четверг произошло крушение маломерного судна, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Во взаимодействии с МСКЦ (Морской спасательный координационный центр - ИФ) к месту происшествия на оказание помощи было направлено два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного Флота РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, к месту происшествия направлен дежурный спасательный буксир Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, уточнили "Интерфаксу" в отряде.

"По предварительным данным, один человек погиб, поиски второго продолжаются. Есть сведения, что оба – жители Мурманской области", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Сейчас все суда, стянутые в район крушения, обследуют акваторию в поисках второго человека.

По данным ГУ МЧС региона, с 18 мая постановлением администрации Кольского района Мурманской области введено ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море из-за неблагоприятных метеоусловий.