СКР занялся делом о смерти москвички в Дагестане после пластической операции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело о смерти женщины в частной клинике после проведенной операции, сообщает управление СКР по республике.

"В одном из частных медицинских центров города Хасавюрта 44-летней жительнице города Москва была проведена пластическая операция. 19 мая 2022 года состояние пациентки ухудшилось, в связи с чем она переведена в Хасавюртовскую центральную городскую больницу, где спустя несколько часов скончалась", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку).