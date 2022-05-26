Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Водитель Mercedes устроил стрельбу из-за места на парковке в Ленинградской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ДПС задержали водителя, подозреваемого в стрельбе на парковке во Всеволожском районе Ленинградской области, Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Конфликт произошел около полудня на парковке в поселке Бугры.

По предварительным данным, уроженцу Новгородской области не понравилось на каком расстоянии от его Mercedes припарковалась "Газель", и тогда после непродолжительной словесной перебранки он выстрелил в ногу пассажиру "Газели" из охотничьего карабина. Затем зачинщик попытался скрыться.

Пресс-служба отмечает, что сотрудникам ДПС удалось блокировать Mercedes спустя короткое время. Водителя задержали и доставили в отдел полиции, оружие изъяли.

Раненый участник конфликта госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Дело осужденного внештатника "Радио Свобода" вернули в крымский суд первой инстанции

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

Несколько зданий пострадали при обстреле курского села со стороны Украины