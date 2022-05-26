Водитель Mercedes устроил стрельбу из-за места на парковке в Ленинградской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ДПС задержали водителя, подозреваемого в стрельбе на парковке во Всеволожском районе Ленинградской области, Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Конфликт произошел около полудня на парковке в поселке Бугры.

По предварительным данным, уроженцу Новгородской области не понравилось на каком расстоянии от его Mercedes припарковалась "Газель", и тогда после непродолжительной словесной перебранки он выстрелил в ногу пассажиру "Газели" из охотничьего карабина. Затем зачинщик попытался скрыться.

Пресс-служба отмечает, что сотрудникам ДПС удалось блокировать Mercedes спустя короткое время. Водителя задержали и доставили в отдел полиции, оружие изъяли.

Раненый участник конфликта госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.