Forbes обновил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

В списке представлено 20 семей, всего в этих семьях 52 ребенка, а совокупное состояние их родителей – $268 млрд. На каждого наследника приходятся суммы не менее $2,6 млрд – это пороговое для рейтинга значения.

Список Forbes 2022 года пополнился пятью новыми наследниками из двух семей: двое детей основателя финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского (занимает 13 место в рейтинге, $3,55 млрд на каждого ребенка) и трое сыновей Дмитрия Бухмана, совладельца игровой компании Playrix (18 место, $2,7 млрд на каждого). Детям Сторонского и Бухмана уступили место наследники основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука и вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна (в этом году издание при составлении рейтинга учло не только двух взрослых детей Федуна, но еще и четырех его несовершеннолетних от гражданской жены, соответственно доля каждого из шестерых уменьшилась до $1,3 млрд).

- Новый рейтинг снова возглавил единственный сын президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф (1990 г.р., в наследство может получить $21,4 млрд, в прошлом году это состояние оценивалось в $24 млрд). Ему принадлежит 0,2% акций компании, в мае 2022 года эта доля стоила $90 млн. Ему же достанется и пакет отца (28,3%). Имеется также холдинг "Экто" — в нем теперь шесть компаний, крупнейшей из них по выручке (11,4 млрд рублей за 2021 год) остается дилер Mercedes-Benz – "Лукавто".

- Второе место заняли дочь и сын основателя "Еврохима" и СУЭКа Андрея Мельниченко – Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017г.р.). Доля одного ребенка – $11,35 млрд, в прошлом году она составляла $8,95 млрд. Как отмечает издание, семья Мельниченко любила путешествовать на своей парусной яхте "А", но весной этого года из-за санкций ЕС яхта была задержана в Италии. Тем не менее у них есть еще одна яхта – моторная "А".

- На третьем месте – наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона – Виктория Михельсон (1992 г.р.) и ее сводный брат (2015 г.р., имя не называется). В прошлом году в списке Forbes они были на втором месте. В настоящее время доля одного ребенка в наследстве составляет $11,35 млрд (в прошлом году было $12,5 млрд).

- Четвертая строчка рейтинга досталась трем детям владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина – это Дмитрий Лисин (1981 г. р.), Юрий Лисин (1984 г. р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.). На каждого из них приходится $8,3 млрд наследства (в 2021 году доля составляла $9,5 млрд). Отмечается, что сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом: Дмитрий работал в компаниях отца с середины 2000-х, входил в советы директоров Первой грузовой компании и Первой портовой компании. Юрий живет в Лондоне и владеет люксембургской компанией RiskInvest Holding, ей принадлежат 4,26% акций Fletcher Group, в которую входит НЛМК. В совет директоров Fletcher Group входит его сестра Анастасия.

- На пятое место рейтинга поднялись дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова – Алина (2009 г.р.), Михаил Дуров (2010 г.р.). Теперь у них $7,55 млрд наследства на каждого. В прошлом году они занимали шестое место (при этом приходилось $8,6 млрд на каждого ребенка).

- На шестую с седьмой строчки (которую занимали в прошлом году) переехали трое детей владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко – Наталья Браунинг (1978 г.р., живет в Лондоне), Ксения Франк (1985 г.р., есть гражданство Финляндии, работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко) и Иван Тимченко (1995 г.р.). Относительно недавно у них было по $7,35 млрд на каждого, а теперь – по $6,5 млрд. В марте США ввели санкции против обеих дочерей, под санкции попал также муж Ксении – Глеб Франк (это сын гендиректора "Совкомфлота"), после чего он продал долю в Русской рыбопромышленной компании.

- С третьего на седьмое место переместился Джахангир Махмудов (сейчас доля $6,4 млрд, в прошлом году была $9,7 млрд) – сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова. С марта 2022 года Искандер Махмудов и его партнер Андрей Бокарев перестали контролировать УГМК — они снизили свои доли после начала военной спецоперации на Украине из-за риска персональных санкций. В апреле 2022-го Бокарев попал под санкции Великобритании, а Махмудов избежал санкций.

- На восьмую строчке рейтинга – две дочери владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова – Татьяна Рахно (1970 г.р., живет в швейцарском городе Лугано), Ольга Рашникова (1977 г.р.). Они поднялись с девятого места, несмотря на то, что доля каждой из них уменьшилась с $6,25 млрд до $5,75 млрд. Ольга работала на ММК 13 лет, в последние годы директором по финансам московского представительства. В 2017-м ушла, сохранив место в совете директоров. Как отмечает издание, Ольга владеет 16-комнатным особняком на Французской Ривьере, после введения санкций Евросоюза против Рашникова французские власти заморозили виллу.

- На девятом месте наследники сенатора Сулеймана Керимова – Гульнара Керимова (1990 г.р.), Саид Керимов (1995 г.р.), Амина Керимова (2003 г.р.). Доля каждого – $5,2 млрд. Саид Керимов, как отмечается, владеет основными активами семьи. После начала спецоперации на Украине Сулейман Керимов попал под санкции Великобритании, в апреле под санкции попал и его сын. За две недели до этого Саид успел снизить свою долю в золотодобывающей компании "Полюс" с 76,34% до 46,35%. В мае он передал оставшийся пакет Фонду поддержки исламских организаций. Старшая сестра Саида Гульнара в 2016 году вместе с братом стала членом совета директоров "Полюса", но задержалась там ненадолго, до декабря 2017 года.

- Топ-10 списка Forbes замыкают наследники владельца "Фосагро" Андрея Гурьева – сын Андрей Гурьев (1982 г.р.), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985 г.р.). Каждый из них может получить в наследство $4,8 млрд. Младший Андрей Гурьев после начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года, попал под санкции ЕС и ушел с поста гендиректора "Фосагро", в которой проработал более 18 лет. Также он с 2016 года возглавляет Российскую ассоциацию производителей удобрений. Его сестра Юлия Гурьева-Мотлохов — соучредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева, живет в Лондоне.