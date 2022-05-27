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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия высылает пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве, сообщили в пятницу в МИД РФ.

В российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Хорватии в Москве Томислав Цар, "которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве "persona nоn grata", - подчеркнули на Смоленской площади.

11 апреля сообщалось, что МИД Хорватии принял решение о высылке из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе.

Хорватия МИД РФ
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