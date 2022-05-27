Челябинские приставы составили зодиакальный рейтинг алиментщиков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Челябинские судебные приставы ранжировали должников по алиментам по знакам Зодиака, и оказалось что меньше всего в регионе должников-Козерогов - 1397 человек, в отношении которых возбуждено исполнительное производства. Рейтинг приведен на сайте регионального управления ФССП.

Самыми недисциплинированными алиментщиками региона оказались Тельцы (1871), Раки (1854) и Близнецы (1832).

Овнов-неплательщиков в области оказалось 1793, Дев - 1765, Водолеев - 1721, Львов - 1661, Рыб - 1637, Стрельцов - 1595. Под знаком Весов родились 1577 должников, а Скорпиона - 1542.

"Данный антирейтинг не претендует на статус полноценного и серьезного социологического исследования", - отметили в управлении и добавили, что он опубликован, чтобы еще раз привлечь внимание граждан к необходимости ответственно относиться к собственным детям.