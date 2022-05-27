Правкомиссия одобрила проект о доступе СМИ к данным о доходах детей и супругов судей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой СМИ смогут получить информацию о доходах членов семьи судей. Об этом сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления общероссийским СМИ для публикации информации о доходах, расходах и имуществе близких родственников судей: супругов и несовершеннолетних детей", - сказал Груздев в пятницу журналистам.

При этом, по его словам, будет выделяться годовой доход по месту работы у супругов и несовершеннолетних детей – при наличии.

Кроме того, по словам главы правления АЮР, по письменному заявлению судьи, в отдельной графе могут выделяться некоторые виды доходов как его самого, так и членов семей, например, доходы от педагогической и научной деятельности, гонорары за публикацию книг.

"Подготовленные законодательные предложения направлены не только на совершенствование антикоррупционных процедур, но и на повышение доверия к судебной системе. Имущественное положение судей становится прозрачным для общества", - считает Груздев.