В Воронеже вернули в СИЗО экс-ректора ВГТУ за общение со свидетелями

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Воронежа ужесточил меру пресечения экс-ректору Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергею Колодяжному, обвиняемому в присвоении выплат и премий сотрудников на сумму 58 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель районного суда.

"Сегодня по ходатайству обвинения суд изменил Колодяжному меру пресечения на заключение под стражу сроком на 2 месяца – до 26 июля 2022 года включительно. Такое решение принято в связи с тем, что обвиняемый нарушил запрет на общение с иными участниками производства по уголовному делу, в частности, общался со свидетелями со стороны защиты", - сказал он.

Представитель суда добавил, что с 4 марта 2020 года Колодяжный находился в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, а весной текущего года ему отменили домашний арест, запретив при этом определенные действия, в частности, общение с другими фигурантами дела.

По версии следствия, экс-ректор подозревается в том, что с 2015 года по февраль 2020 года присваивал себе необоснованные премии и выплаты стимулирующего характера, которые он оформлял на своих подчиненных. По данным прокуратуры, общая сумма похищенного составила свыше 58 млн рублей.

Колодяжному вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).