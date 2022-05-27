Полицейский в Вологде бросился под поезд, чтобы спасти нарушителя

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции в Вологде бросился под поезд, чтобы спасти и задержать нарушителя правил дорожного движения, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, вечером двое полицейских заметили автомобиль "Ока", который двигался с нарушением ПДД. Они попытались остановить машину, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Автомобиль остановился в одном из дворов. Водитель выскочил из салона и побежал в сторону находившихся неподалеку железнодорожных путей, где укрылся между колес стоящего поезда. В этот момент состав начал движение.

"Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон", - сказала Волк. Кабанов удерживал правонарушителя до тех пор, пока поезд не уехал. "Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД", - сказала представитель МВД РФ.

Выяснилось, что 20-летний юноша управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составили административный протокол по соответствующей статье ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Суд арестовал юношу на 12 суток.

Отмечается, что ни полицейский, ни юноша не пострадали.