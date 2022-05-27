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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Суд в Москве взыскал с братьев Магомедовых $750 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства $750 млн, заявленный к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову его брату Магомеду Магомедову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Исковые требования удовлетворены", - сообщили в суде в пятницу.

Кроме Магомедовых, ответчиком по иску проходила компания Port-Petrovsk Ltd.

Как сообщалось, надзорное ведомство просило взыскать с ответчиков "$750 млн как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Надзор просил взыскать деньги, вырученные Магомедовыми от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт".

Прокуратура посчитала, что порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области.

Магомедовы требования прокуратуры не признали и просили суд отклонить иск.

В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении Магомедовых уголовное дело о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 годы.

Магомед Магомедов
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