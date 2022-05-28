Церемония развода караулов в Кремле возобновится 28 мая после двухлетнего перерыва

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка возобновляется в субботу, 28 мая в Московском Кремле, сообщил Центр по связям с прессой и общественности ФСО России.

"В текущем году мероприятие будет традиционно проводиться на Соборной площади Московского Кремля, оно будет проходить с мая по сентябрь по субботам в 12:00", - говорится в сообщении.

Красочная церемония развода караулов проводится в Кремле уже много лет подряд. В 2020 году она отменялась из-за пандемии коронавируса, в 2021 году так же из-за covid-19 она неоднократно приостанавливалась.

28 мая стартует уже восемнадцатый по счету сезон церемониальных разводов караулов.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В 2021 году элитный полк отмечал свое 85-летие.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

В разводе караулов принимают участие Рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".

Кроме того, для большей зрелищности в программу в предыдущие годы были включены новые построения - в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

В программе Кавалерийского почетного эскорта вновь будут такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также строевые приемы с холодным оружием.

В церемонии, задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра.

В 2021 году в музыкальном сопровождении церемонии впервые прозвучит марш 17 драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.

Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая, в свою очередь, была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.