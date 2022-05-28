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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

"Роскосмос" будет выпускать агрегаты для российских двигателей МС-21 и SSJ-100

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" запустит производство комплектующих для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, сообщил в субботу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы берем на себя производство и авиационных двигателей, которые крайне необходимы, скажем, для Superjet-100. Не Sam-46 французский, а ПД-8, мы начинаем создание агрегатов этого двигателя на нашем предприятии "Протон-ПМ". То же самое касается ПД-14, это перспективный двигатель для МС-21", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

27 марта Рогозин сообщал, что госкорпорация готова начать производство авионики и комплектующих для самолетов на своих предприятиях. По его словам, к производству привлекут НПО "Энергомаш" и холдинг "Российские космические системы".

31 марта в "Роскосмосе" сказали, что компания "Протон-ПМ" изготовит стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для самолетов Sukhoi Superjet 100 и Бе-200.

Роскосмос Дмитрий Рогозин МС-21 SSJ-100
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