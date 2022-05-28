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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

Правительство внесло в Думу проект закона об исполнении бюджета за 2021 год

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о внесении в Госдуму проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2021 год", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, официальными представителями правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания проекта закона назначены министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Ирина Окладникова.

Другим распоряжением правительство внесло в Госдуму проект закона об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2021 год. Представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания этого закона назначен председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим.

Госдума Михаил Мишустин
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