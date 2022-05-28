Правительство внесло в Думу проект закона об исполнении бюджета за 2021 год

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о внесении в Госдуму проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2021 год", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, официальными представителями правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания проекта закона назначены министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Ирина Окладникова.

Другим распоряжением правительство внесло в Госдуму проект закона об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2021 год. Представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания этого закона назначен председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим.